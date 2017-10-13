Недокуренную сигару Черчилля продали за 12 тысяч долларов
Сигара, которую премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль недокурил в 1947 году, продали на аукционе RR Auction за 12,262 доллара. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте аукционного дома.
Стартовая цена лота составляла тысячу долларов.
Черчилль раскурил сигару La Corona 11 мая 1947 года во французском аэропорту Ле Бурже, позднее ее подобрал член экипажа, перевозившего политика с базы Королевских ВВС в Нортхолте.
Сигары были неотъемлемой частью имиджа Черчилля. Практически на всех фотографиях он демонстрирует свою вредную привычку.
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