Число жертв пожаров в Калифорнии превысило 30 человек
Число жертв природных пожаров на севере штата Калифорния возросло до 31 человека. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на шерифа округа Сонома Роберта Джордано.
Ранее сообщалось о 29 погибших и более 100 пострадавших. Все они были госпитализированы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Огнем уничтожены более 3,5 тыс. домов и построек. Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные департамента лесных угодий и противопожарной охраны штата, в результате стихийного бедствия дома более 6,2 тыс. человек в округе Напа обесточены.
Согласно ее сведениям, на борьбу с огнем мобилизованы около восьми тысяч пожарных. "Несмотря на определенный прогресс, мы еще не скоро добьемся перелома ситуации", - отметил начальник департамента Кен Пимлотт.
В настоящее время не потушены еще 22 очага пожаров на площади в 77 тыс. га.
Власти пытаются установить местонахождение около 400 жителей штата, которые пропали без вести с момента начала первых пожаров в минувшие выходные.
По оценкам агентства Reuters, в Калифорнии в течение последних 84 лет при пожаре не погибало единовременно так много людей.