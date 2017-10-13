Европейские индексы - 12-10-17
МОСКВА, 13 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.09% и составил 12982.89 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.03% и составил 5360.81 пункта, британский FTSE вырос на 0.30% и составил 7556.24 пункта, российский MICEX снизился на 0.29% и составил 2094.96 пункта, а RTSI снизился на 0.02% и составил 1143.10 пункта.
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