В ЮНЕСКО сообщили о снятии кандидатур Китая и Ливана на пост гендиректора

Китай и Ливан сняли свои кандидатуры на пост генерального директора ЮНЕСКО в преддверии четвёртого тура выборов. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщил источник в организации.

"Китай и Ливан сняли свои кандидатуры", — сказал собеседник агенства.

Теперь на пост нового руководителя ЮНЕСКО претендуют представители трёх стран: экс-министр по вопросам семьи и общества Египта Мушира Хаттаб, дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари и экс-министр культуры Франции Одри Азуле.

Помимо покинувших гонку в четверг представителя Китая — заместителя генерального директора ЮНЕСКО Цянь Тана и советника министерства культуры Ливана Веры Эль-Хури Лакей, на высокий пост претендовали ещё четыре человека. С дистанции сошли представитель Гватемалы Хуан Альфонсо Фуэнтес Сориа, иракский политик Салех Аль-Хаснави, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы и глава национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО Суан Шон Фам. Бюльбюль оглы снял свою кандидатуру после первого тура голосования, представитель Вьетнама — после второго тура.