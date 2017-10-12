Генсек ООН выразил сожаление о выходе США из ЮНЕСКО

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сожалеет о выходе США из ЮНЕСКО. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил заместитель официального представителя Фархан Хак.

"Генеральный секретарь глубоко сожалеет о выходе США (из ЮНЕСКО – ред.), учитывая ведущую роль, которую США играли в ЮНЕСКО с ее основания", — сказал Хак.

Ранее США заявили о своем решении выйти из ЮНЕСКО. Страна будет оставаться членом ЮНЕСКО до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будет находиться в статусе наблюдателя в этой международной организации.