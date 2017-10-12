Президенту представлена концепция создания Технологического университета Армении

Президенту Армении Сержу Саргсяну сегодня представлена концепция создания Технологического университета Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, на совещании, состоявшемся при участии руководителей сферы образования и других заинтересованных должностных лиц, советник Президента Республики отец Месроп Арамян и заместитель министра образования и науки Давид Саакян в своих докладах коснулись подходов и принципов создания технологического вуза.

Они отметили, что проведённая в течение одного прошедшего года работа, по сути, является продолжением визита Президента Республики в Массачусетский технологический институт, после чего сделана попытка разработать программу, нацеленную на создание в Армении соответствующего самым высоким международным критериям технологического университета, в результате формирования партнёрства и сотрудничества с Массачусетским технологическим институтом и другим подобными авторитетными вузами.

Основной целью университета будет развитие прорывных направлений высоких технологий. Благодаря сотрудничеству с армянскими и зарубежными вузами и научно-исследовательскими институтами, выпускники университета, согласно докладчикам, смогут получить два диплома - технологического университета и вуза-партнёра.

Разработчики концепции сочли необходимость создания в Армении подобного вуза велением времени в сегодняшнюю технологическую эпоху. При реализации работы, согласно авторам, изучены мировые тенденции развития высоких технологий, научный и технологический потенциал вузов и научно-исследовательских институтов Армении, а также диаспоры.

Президент поручил доработать концепцию и представить документы в окончательном виде в правительство.