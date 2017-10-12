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Азиатские индексы - 12-10-17


ТОКИО, 12 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.35% и составил 20954.72 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.20% и составил 1700.13 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.06% и составил 3386.10 пункта, а HANG SENG вырос на 0.24% и составил 28459.03 пункта.



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