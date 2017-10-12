Роберто Карлос стал дедушкой

Бывший защитник сборной Бразилии, мадридского «Реала» и махачкалинского «Анжи» Роберто Карлос впервые стал дедушкой. Джованна, вторая дочь 44-летнего бразильца, родила ему внука, которого назвали Педро.

«Поздравляю свою дочь с рождением моего первого внука Педро! Пусть бог благословит тебя и твоего прекрасного сына, желаю вам здоровья», — как передает Арменпресс со ссылкой на championat.com, написал Карлос в своём «инстаграме».

Роберто Карлос был несколько раз женат. Всего у него девять детей от шести женщин.