Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с мэром Глендейла Варданом Карапетяном

Мэр Еревана Тарон Маргарян принял делегацию, возглавляемую мэром города Глендейл (США, штат Калифорния) Варданом Карапетяном, прибывшую в Ереван для участия в празднестве «Эребуни-Ереван 2799».

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, поприветствовав и выразив благодарность Вардану Карапетяну за визит, мэр Тарон Маргарян выразил уверенность в том, что мэр Глендейла внесет свою лепту в укрепление и углубление деловых связей с Глендейлом.

«Уверен, что Ереван и Глендейл имеют широкие возможности и перспективы сотрудничества в различных сферах городского хозяйства, а также в плане обмена опытом управления. В последние годы ведется конкретная политика, направленная на активизацию инвестиционной среды и развитие туризма.

В настоящее время в столице предпринимаются серьёзные шаги по привлечению инвестиций и улучшению бизнес среды. Мы открыты и готовы к сотрудничеству, и, принимая во внимание важную роль армянской общины Глендейлa, уверен, что совместными усилиями мы сможем активизировать отношения между двумя городами, реализовывая двусторонние взаимовыгодные программы», - отметил Тарон Маргарян.

Выразив благодарность за приглашение и теплый прием, мэр Глендейла Вардан Карапетян выразил убежденность в том, что в скором времени отношения между Ереваном и Глендейлом станут более тесными и деловыми.

«Господин мэр, для меня всегда очень приятно находиться в Ереване и я уверен, что наши города имеют большой потенциал для реализации совместных программ. Кстати, многие называют Глендейл столицей армян Диаспоры. Будьте уверены, что для армянской общины Глендейла действительно очень важно укрепление и расширение связей с родиной, чего мы обязательно добьемся», - отметил Вардан Карапетян.

Пользуясь случаем мэр Тарон Маргарян пригласил Вардана Карапетяна и членов делегации в следующем году посетить Ереван и стать участником праздничных мероприятий, посвященных 2800-летию Еревана.

В завершении встречи между административным районом Еревана Кентрон и городом Глендейл был подписан меморандум о взаимопонимании.