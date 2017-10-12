За последние 25 лет USAID предоставило Армении 1 млрд долларов

Посол США в Армении Ричард Миллс рад, что правительство Армении объявило борьбу против коррупции приоритетной задачей и делает шаги в этом направлении. Как сообщает Арменпресс, об этом в ответ на вопрос журналистов посол сказал на мероприятии по случаю 25-летия деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в Армении.

«Еще в 1992 году в Госдепе я занимал должность, которая занималась связанными с Арменией вопросами, и был первым служащим, который следил в ежедневном порядке за развитиями в Армении.

Как иностранец я более четко вижу те факты, тот прогресс, который был достигнут за последние 25 лет, и USAID имело значительный вклад в этот прогресс. В эти годы в центре внимания агентства были также шаги против коррупции», - отметил посол.

По его словам, в эти годы в рамках сотрудничества было много достижений, хотя еще многое предстоит сделать.

Коснувшись помощи USAID Армении, которая за последние 25 лет составила 1 миллиард долларов, посол Миллс сказал, что сумма меняется с каждым годом.

«Наша цель никогда заключалась не в том, чтобы USAID было постоянно в Армении, но была сделана попытка помочь сформировать возможности и механизмы, которые позволят Армении решать самые разные вопросы. С большим удовольствием я хотел бы отметить, что сумма денег, которая будет предоставлена Армении в следующем году, возрастет, но мы также должны понимать, что USAID не всегда будет в Армении», - заключил посол.