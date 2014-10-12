Предстоящие на 13 октября мероприятия
17:55, Октябрь 12, 2017
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 12.10-21:50 Встреча президентов Армении и Азербайджана состоится на следующей неделе в Женеве: Армен Ашотян
- 12.10-21:38 РПА придает важное значение предстоящим муниципальным выборам: Армен Ашотян
- 12.10-21:33 В ЮНЕСКО сообщили о снятии кандидатур Китая и Ливана на пост гендиректора
- 12.10-21:00 Предстоящие на 13 октября мероприятия
- 12.10-20:52 Премьер Ирака назвал условие для начала диалога с Курдистаном
- 12.10-20:45 Генсек ООН выразил сожаление о выходе США из ЮНЕСКО
- 12.10-20:16 Президент Армении направил поздравительное послание Королю Испании Фелипе Шестому
- 12.10-20:02 Президент Армении вручил меценату Эдуардо Эрнекяну медаль Родины
- 12.10-20:00 Президенту представлена концепция создания Технологического университета Армении
- 12.10-19:49 Северная Корея признала Крым российским
- 12.10-19:37 Армения и США имеют большие возможности для развития сотрудничества: Армения и USAID отметили 25-летие сотрудничества
- 12.10-19:34 Роберто Карлос стал дедушкой
- 12.10-19:26 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-10-17
- 12.10-19:24 Азиатские индексы - 12-10-17
- 12.10-19:18 США объявили о выходе из ЮНЕСКО
- 12.10-19:02 Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с мэром Глендейла Варданом Карапетяном
- 12.10-18:55 За последние 25 лет USAID предоставило Армении 1 млрд долларов
- 12.10-18:07 С начала года Грузия недосчиталась порядка 50 тысяч своих граждан
- 12.10-18:02 Вице-спикер НС Армении предложил организовать в Санкт-Петербурге мероприятия памяти Лорис-Меликова
- 12.10-17:55 Предстоящие на 13 октября мероприятия
- 12.10-17:52 Премьер Ирака пообещал не применять силу для решения вопроса с Курдистаном
- 12.10-17:36 Германия продлила контроль на границах до весны 2018 года из-за проблем с миграцией
- 12.10-17:33 Камера в приюте в США засняла реакцию девочки, два года ждавшей удочерения
- 12.10-17:25 El Mundo: в Барселоне прошел митинг по случаю Государственного праздника Испании
- 12.10-17:04 Мэр Еревана встретился с делегацией города Плесси-Робинсон
- 12.10-16:57 СМИ: ФАТХ и ХАМАС подписали в Каире примирительную сделку
- 12.10-16:17 Эрдоган об отношениях с США: Турцию хотят окружить и укротить, как льва
- 12.10-15:45 Президент Грузии помиловал 226 осужденных
- 12.10-15:43 AP: неизданные произведения Принса перевезены на хранение в Калифорнию
- 12.10-15:22 Путин примет участие во встрече с коллегами из Ирана и Азербайджана
- 12.10-15:05 Мэр Еревана по случаю празднества «Эребуни-Ереван 2799» вручил деятелям искусства ключи от новых квартир
- 12.10-14:55 Модный дом Gucci с 2018 года полностью откажется от меха
- 12.10-14:45 Повестка заседания правительства Армении была насыщенной
- 12.10-14:43 Захарова: позиция Эрдогана по Крыму не повлияет на статус полуострова
- 12.10-14:36 Россия усилила контроль ввоза плодоовощной продукции
18:36, 06.10.2017
Просмотрели 1699 раз ПАСЕ демонстрирует признаки реабилитации: Самвел Фарманян прокомментировал отставку председателя ПАСЕ
17:04, 06.10.2017
Просмотрели 1672 раз Через несколько месяцев жители Капана могут прилететь в Ереван на самолете: реконструируется аэропорт Капана
18:14, 06.10.2017
Просмотрели 1620 раз Премьер-министр Армении принял министра промышленности и торговли Российской Федерации
15:47, 06.10.2017
Просмотрели 1502 раз Камера сняла расстрел бизнесмена в центре Москвы и побег киллера на велосипеде
15:08, 06.10.2017
Просмотрели 1315 раз Президент Армении провел совещание по вопросам распорядка армяно-итальянского экономического сотрудничества