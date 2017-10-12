Премьер Ирака пообещал не применять силу для решения вопроса с Курдистаном

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади подтвердил в четверг, что Багдад не будет прибегать к силе для урегулирования ситуации вокруг курдской автономии, где в конце сентября состоялся референдум о независимости. Об этом сообщает в четверг курдский телеканал "Рудау".

"Мы не будем использовать нашу армию против нашего народа или воевать против курдов и других граждан", - сказал аль-Абади.

Премьер Ирака подчеркнул, что главная задача центральных властей заключается в "сохранении единства страны, соблюдении конституции, защите сограждан и достижении национального процветания", добавив, что власти Ирака в настоящее время работают над восстановлением единства страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. За независимость проголосовали 92,73% участвовавших в голосовании избирателей. 1 ноября власти региона рассчитывают провести президентские и парламентские выборы. В Багдаде считают референдум и готовящиеся выборы нелегитимными.