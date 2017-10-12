El Mundo: в Барселоне прошел митинг по случаю Государственного праздника Испании

Тысячи человек принимают в четверг участие в демонстрации в Барселоне по случаю Государственного праздника Испании. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, многие участники акции принесли с собой флаги Испании и Каталонии. Люди скандируют: "Мы испанцы", "Пучдемон, в тюрьму", имея в виду главу региона Карлеса Пучдемона. Митинг был созван ассоциацией Каталонское гражданское общество при поддержке других организаций.

По всему пиренейскому королевству отмечается Государственный праздник, который призван увековечить роль страны в открытии Америки. Официальной датой этого события считается 12 октября 1492 года, когда мореплаватель Христофор Колумб во главе испанской экспедиции в поиске кратчайшего морского пути в Индию достиг острова Сан-Сальвадор. Это эпохальное событие отмечается в королевстве как Государственный праздник Испании с 1958 года.





