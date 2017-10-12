Мэр Еревана встретился с делегацией города Плесси-Робинсон

Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с делегацией, возглавляемой заместителем мэра французского города Плесси-Робинсон Корин Мар Дюге, прибывшей в Ереван для участия в празднестве «Эребуни-Ереван 2799».

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, поприветствовав гостей, мэр Тарон Маргарян выразил благодарность за визит и участие в мероприятиях, посвященных Дню Еревана. Подчеркнув особую важность сотрудничества 12 административных районов Еревана с городами разных государств, мэр Еревана отметил, что этот визит еще один хороший повод для укрепления двусторонних партнерских связей.

«Мэрия Еревана с каждым годом расширяет программы сотрудничества со своими городами-побратимами и городами-партнерами, в рамках которых реализуются не только взаимовыгодные проекты, но и укрепляется связь с армянской общиной этих городов и столиц. Я всегда подчеркивал также важность сотрудничества 12-и административных районов Еревана с городами разных государств, и радует тот факт, что между административным районом Еревана Арабкир и французским городом Плесси-Робинсон установлены тесные дружественные связи и деловые отношения. Я убежден, что у вас будет возможность насладиться теплотой и праздничным настроением Еревана», - подчеркнул мэр столицы.

Выразив благодарность за приглашение и теплый прием, заместитель мэра французского города Плесси-Робинсон Корин Мар Дюге в свою очередь придала важность готовности мэра Еревана укрепить партнерские отношения, отметив, что это одно из самых важных условий для того, чтобы переместить сотрудничество, установленное между административным районом Арабкир и французским городом Плесси-Робинсон, в деловую фазу.

«Господин мэр, это мой 16-й визит в Ереван и должна Вас заверить, что для меня очень приятно находиться в вашем городе. В очередной раз хочу отметить, что в ходе каждого моего визита в Ереван сразу замечаю развитие города, что действительно впечатляет. С этой точки зрения для нас очень важно установить партнерские связи с Ереваном в некоторых сферах и обменяться успешным опытом», - отметила Корин Мар Дюге.

В ходе встречи, пользуясь случаем, мэр Еревана Тарон Маргарян пригласил членов делегации Плесси-Робинсона в следующем году снова посетить Ереван и стать участником праздничных мероприятий, посвященных 2800-летию Еревана.