Путин примет участие во встрече с коллегами из Ирана и Азербайджана

Президент России Владимир Путин, как планируется, до конца нынешнего года совершит поездку в Иран, где пройдет трехсторонняя встреча в формате РФ, Иран, Азербайджан. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"В принципе, да", - ответил он на вопрос, планируется ли поездка Путина в Иран. При этом представитель Кремля не назвал точных сроков визита, уточнив лишь, что "это будет до нового года".

"Это будет трехсторонняя встреча Иран-Россия-Азербайджан", - отметил Ушаков.





