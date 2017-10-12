Модный дом Gucci с 2018 года полностью откажется от меха

Итальянский модный дом Gucci объявил о решении полностью отказаться от меха, начиная с 2018 года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Guardian.

Как заявил генеральный директор компании Марко Биззарри во время выступления в Лондонском колледже моды, уже в коллекции весна/лето 2018 изделия из меха животных представлены не будут. Он отметил, что такое решение отражает "безусловную приверженность сделать экологичность неотъемлемой частью" бизнеса компании.

Сообщается, что неиспользованные при изготовлении одежды и обуви материалы из меха и будут выставлены на благотворительном аукционе. Собранные средства пополнят фонды организаций по защите животных.