Захарова: позиция Эрдогана по Крыму не повлияет на статус полуострова

Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о непризнании российского статуса Крыма не повлияют на принадлежность полуострова к Российской Федерации. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Эрдоган заявил, что на встрече с украинским президентом Петром Порошенко договорился скоординировать действия по вопросам безопасности в черноморском регионе. По его словам, Турция поддерживает суверенитет Украины и не признает "незаконную аннексию" Крыма.

"Заявления кого бы то ни было о признании или не признании Крыма не повлияют на то, что Крым является частью Российской Федерации. Партнеры разные, у всех различные интересы. Но, еще раз говорю, никакие заявления на принадлежность Крыма и нахождение Крыма в составе Российской Федерации не повлияют", — сказала Захарова на брифинге.