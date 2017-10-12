Повестка заседания правительства Армении была насыщенной

Состоялось очередное заседание правительства Армении, которое вел премьер-министр Карен Карапетян. Перед обсуждением вопросов повестки дня премьер-министр дал ряд поручений.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, первое поручение премьер-министра касалось формирования многофункциональных муниципальных сервисных центров в укрупняемых общинах.

«С целью повышения качества и эффективности предоставляемых населению услуг в общинах уже задействовано 19 центров комплексных социальных услуг. В дальнейшем эти центры будут переданы общинам.

Одновременно, с целью улучшения качества и эффективности предоставляемых услуг ведутся работы в направлении формирования многофункциональных муниципальных сервисных центров в укрупняемых общинах», - отметил глава правительства и поручил, в частности, разработать и представить в аппарат правительства предложения относительно формирования региональных центров комплексных социальных услуг и многофункциональных муниципальных сервисных центров на одной платформе – в качестве единых центров.

Другие поручения премьер-министра касались освобождения импорта автомашин с электрическими двигателями от налогов, пошлин и налога на имущество, а также хода реализации программы «Чистая Армения» и организации предстоящего субботника.

Правительство приняло соответствующее постановление с целью расширения возможностей выхода на рынок труда неконкурентоспособных на рынке труда и не имеющих специальности молодых (до 30 лет) матерей, что обусловлено необходимостью обеспечения выполнения требований закона «О внесении дополнений в закон Армении «О занятости» и решения проблем, выявленных в результате текущего мониторинга и оценки государственных программ регулирования занятости.

Правительство выступило с законодательной инициативой – пакетом проектов законов Армении «О внесении изменений в закон РА «Об автомобильном транспорте» и «О внесении изменений в кодекс РА «Об административных правонарушениях». Цель принятия законопроектов – формирование в республике единой маршрутной сети, транспортное обеспечение всех населенных пунктов, повышение качества обслуживания и безопасности пассажирских перевозок. Коснувшись законопроектов, Карен Карапетян отметил, что создается законодательное поле, регулирующее новую транспортную сеть.

«Мы хотим предложить такую транспортную сеть, благодаря которой ни один населенный пункт не останется вне карты. Создадим лоты, в которых сгруппируем прибыльные, неприбыльные группы, чтобы для бизнеса они стали прибыльными. Планируем также заключать долгосрочные договоры, чтобы инвестор был убежден в наличии долгосрочной работы и осуществлял инвестиции», - сказал премьер-министр.

Министр транспорта, связи и информационных технологий Ваган Мартиросян в ответ на вопрос о сроках внедрения сети отметил, что сначала в одной из областей будет осуществлена пилотная программа, после подведения итогов которой будут предприняты шаги в направлении внедрения сети по всей республике.

По словам министра, пилотная программа будет осуществлена в ближайшие два-три месяца, а для внедрения сети потребуется год. Премьер-министр призвал завершить все подготовительные работы по внедрению сети в максимально сжатый срок:

«В конце первого квартала, на основе результатов пилотных программ, мы должны посмотреть всю сеть. Посмотрим ее логику, действующие договоры, сроки и объявим, какая будет сеть, какие у нас будут инвесторы, какие возможности будет она иметь».

С целью упорядочения архитектурных стилей строящихся зданий, фасадных решений и акцентирующих их элементов, композиций, орнаментов, пропорций внешних дверей и окон и гармоничных цветовых решений кровель правительство приняло соответствующее постановление. Премьер-министр поручил учитывать также интересы инвесторов и строителей:

«Не будем ограничивать, четко сформулируем, чтобы не давать повода для излишнего администрирования на местах. Обращаете особое внимание, чтобы это не привело к повышению себестоимости, не ограничивало степень их свободы».

Другим постановлением Правительства построенные в рамках программы «Поддержка финансирования инфраструктур и сельского финансирования» системы орошения и водоснабжения будут подарены общинам. Обращаясь к министру территориального управления и развития Давиду Локяну, Карен Карапетян отметил, что дарение вышеуказанных объектов общинам правильно, однако необходимо проследить за ходом управления ими, чтобы в дальнейшем не было проблем.

Коснувшись обеспечения приграничных населенных пунктов газом, премьер-министр поручил министру энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашоту Манукяну рассмотреть все варианты, в том числе альтернативные, в частности, вариант солнечной энергетики.