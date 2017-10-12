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Россия усилила контроль ввоза плодоовощной продукции


Россельхознадзор усилил контроль за ввозом плодоовощной продукции из Армении, Азербайджана и Белоруссии в связи с участившимися попытками поставок запрещенной (санкционной) продукции, говорится в сообщении ведомства. Как передает  «Арменпресс», об этом говорится в сообщении ведомства.

В сообщении говорится, что поступающую в эти страны запрещенную продукцию в дальнейшем пытаются ввезти в Россию, выдавая за товары, произведенные на территории этих государств. Официальный представитель ведомства сообщила ТАСС, что особенно это касается томатов. "Усиленный контроль вводится над всей плодоовощной продукцией из этих стран, теоретически подпадающей под ответные меры страны. По томатам Россельхознадзор вводит дополнительные требования по маркировке", - заявила она.

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