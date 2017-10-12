Корейцы невзлюбили уродливый памятник песне Gangnam Style

Жители Южной Кореи продолжают критиковать памятник песне Gangnam Style, который стоит в престижном сеульском районе Каннам. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Проект памятника, который выглядит как две огромные скрещенные руки, с самого начала был встречен в штыки. Против него выступил и сам автор песни — корейский певец PSY. Несмотря на это, в апреле 2016 года скульптуру установили возле торгово-выставочного центра COEX в Сеуле.

Хотя с тех пор прошло полтора года, корейцы продолжают жаловаться на сооружение. Многие считают его уродливым и необоснованно дорогим.

Клип Gangnam Style южнокорейского рэпера PSY за два месяца после публикации посмотрели около 100 миллионов человек. За пять лет он набрал более 2,9 миллиарда просмотров. Долгое время ролик считался самым популярным на YouTube.