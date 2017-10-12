Иран сохранит сделку атому в случае отказа РФ, КНР и ЕС поддержать выход США из договора

Тегеран готов продолжить выполнять свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию своей ядерной программы даже в случае выхода США из этого договора, если Россия и Китай не подержат решение американцев. Как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" источник во властных структурах Ирана.

"Нам бы не хотелось, чтобы США выходили из сделки. Но, если это произойдет, то Иран будет смотреть на реакцию России, Китая, ЕС", - сказал собеседник агентства. "Если РФ и Китай это решение США не поддержат, то Тегеран останется верен своим обязательствам по СВПД", - отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что считает неудачным соглашение Ирана и "шестерки" по ядерной проблеме и будет думать о том, стоит ли США в дальнейшем придерживаться параметров этой сделки.

"Шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН плюс Германия) и Иран в июле 2015 года в Вене достигли окончательных договоренностей по иранской ядерной программе (ИЯП) и оформили их в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Соглашение призвано гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие с Тегерана всех международных и односторонних санкций.