Шаварш Кочарян: в переговорном процессе по урегулированию карабахской проблемы нет никаких положительных сдвигов

В переговорном процессе по урегулированию карабахского кризиса нет никаких положительных сдвигов, которые бы позволили говорить о прогрессе. Об этом заявил журналистам после заседания правительства заместитель министра ИД Шаварш Кочарян.

На вопрос, получены ли армянской стороной какие-либо гарантии о невозобновлении военных действий накануне встречи президентов, Кочарян сказал, что эти два действия нельзя связывать друг с другом.

«Сегодня много говорится о венских и санкт-петербургских договоренностях. На самом деле есть соглашение 1995 года между Арменией, Арцахом и Азербайджаном об укреплении режима прекращения огня и военных действий. Это, по сути, международное обязательство Азербайджана. Для этого нужно взаимное доверие. Прошло 20 лет, и отсутствие прогресса обусловлено именно этим обстоятельством. Мы уже убедились в этом в апреле, когда Азербайджан попробовал возобновить военные действия”, - передает Арменпресс» слова Ш. Кочаряна.

По его словам, укрепление режима прекращения огня не предусловие Армении, а обязательство Азербайджана. Говорить о прогрессе в условиях взаимного недоверия бессмысленно, а постоянный отказ Азербайджана от взятых на себя международных обязательств – тому подтверждение.

Ш. Кочарян ответил и на вопрос, есть ли у нас гарантии, что Азербайджан не возобновит военные действия в процессе переговоров. “Конечно, нет. Отсутствие прогресса обусловлено еще и тем, что Азербайджан избрал тактику силового подавления в ответ на право самоопределения, и не собирается отказываться от нее”.

Тогда какой смысл в переговорах? Смысл в том, чтобы избежать возобновления войны – это миссия сопредседателей, и в обеспечении прогресса в переговорах. Азербайджан нужно привести в конструктивное поле, более того, должны быть гарантии, которые исключат отказ от подписанных документов, после чего только и можно говорить о прогрессе. Пока ничего этого нет”, - подЫтожил замминистра ИД.