Время в Ереване: 11:07:36,   12 Октябрь

Схватка лося и волка попала на видео


Канадец Дэн Найстедт (Dan Nystedt) стал свидетелем битвы волка и лося на озере в Северном Онтарио. Ролик был опубликован на YouTube-канале Dan Nystedt, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На видео, которое набрало более 95 тысяч просмотров, волк нападает на стоящего на мелководье лося и вцепляется зубами в ногу жертвы. После продолжительной схватки, во время которой испуганное травоядное пыталось утопить нападавшего, сохатому удалось вырваться — он попытался спастись от преследования и поплыл вглубь озера.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации