Схватка лося и волка попала на видео

Канадец Дэн Найстедт (Dan Nystedt) стал свидетелем битвы волка и лося на озере в Северном Онтарио. Ролик был опубликован на YouTube-канале Dan Nystedt, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На видео, которое набрало более 95 тысяч просмотров, волк нападает на стоящего на мелководье лося и вцепляется зубами в ногу жертвы. После продолжительной схватки, во время которой испуганное травоядное пыталось утопить нападавшего, сохатому удалось вырваться — он попытался спастись от преследования и поплыл вглубь озера.