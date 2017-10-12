Новая стратегическая программа предполагает оптимизацию уголовно-исправительных учреждений

В системе исполнения наказаний предполагается оптимизация УИУ, обеспечение заключенных работой, внедрение института заказов услуг.

По сообщению «Арменпресс», 12 октября на встрече с журналистами о стратегической программе на 2018-2038 гг. рассказал заместитель министра юстиции РА Сурен Крмоян.

«В системе исполнения наказаний у нас много проблем, которые накапливались и требуют солидных финансовых вложений. Поэтому было предложено разработать наше видение на следующие 20 лет. Мы основываемся на долговременных изменениях. Вся стратегия построена на целях наказания. Мы взяли за основу один принцип – система исполнения наказаний должна четко обеспечить реализацию цели наказания”, - сказал Крмоян.

В системе запланированы кратковременные и долговременные мероприятия, чтобы кодекс соответствовал международной практике. Учтены все высказанные замечания.

Для создания достойной институциональной системы планируется оптимизация и реформирование УИУ.

«Большое внимание уделяется безопасности. Для предотвращения побегов будут применены современные технологии. Предполагается как перестройка существующих, так и построение новых структур. Предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение медицинского обслуживания”, - сказал Крмоян.

Изменения коснутся и службы исполнения наказаний, и управления учреждениями. Обращается внимание на компонент повторной социализации для предупреждения рецидивов и подготовки людей к жизни в обществе.

Предполагается также введение института заказа услуг. Так, снабжение продуктами питания и другие функции будут переданы частным субъектам, что обеспечит прозрачность.

Будет также проведена переподготовка сотрудников УИУ. Для борьбы с коррупцией предусмотрены профилактические и правоохранительные действия.