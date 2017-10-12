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Молодые матери в возрасте до 30 лет смогут принять участие в курсах переподготовки


Молодым матерям в возрасте до 30 лет предложат курсы переподготовки у работодателей. Как передает «Арменпресс», решение об этом принято на заседании правительства 12 октября.

Для приобретения профессии им предложат также шестимесячную стипендию. Государство оплатит труд также тех сотрудников организаций, которые возьмут на себя это дело, размере 20% прибавки к зарплате. Реализацию программы предполагается начать в 2018 г. В первую группу войдут 100 женщин. Им будет выплачиваться в месяц 78 000 драмов для ухода за ребенком.

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