Apple рассказала о будущем iPhone Джони Айв

Главный дизайнер Apple Джони Айв рассказал о том, что с iPhone X у компании начинается новая эпоха в дизайне смартфонов. Об этом он рассказал японскому изданию Brutus Casa, сообщает 9to5mac.

«Раньше было ощущение, что экран и корпус это разные компоненты. Мы всегда хотели объединить эти, казалось бы, разные части. Глядя на iPhone X, на создание которого ушло много лет, я с уверенностью могу сказать, что мы наконец смогли достичь этого, — сказал Айв. — У нас много больших идей и мы уже работаем над ними. Это скорее не завершение iPhone, а начало новой главы развития»,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Вместе с этим он рассказал о важности Face ID. По его словам то, что существует смартфон, который точно распознает своего владельца — гораздо важнее чем может показаться. В Apple работали над тем, чтобы функция работала максимально незаметно для пользователя и он вообще не задумывался об этом.