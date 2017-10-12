Иракский Курдистан готов к диалогу c Багдадом для снятия санкций

Руководство курдской автономии Ирака призвало федеральное правительство начать переговоры для отмены санкций, введенных Багдадом в ответ на референдум о независимости Иракского Курдистана. Как отмечается в заявлении региональных властей, Эрбиль готов обсудить вопросы, касающиеся пограничных пунктов, управления аэропортами в Иракском Курдистане, а также работу банков. Выдержки из документа приводит в четверг телеканал Rudaw, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В тексте говорится, что Иракский Курдистан "вновь подтверждает, что готов к любым переговорам в соответствии с конституцией Ирака по вопросам пограничных пунктов, внутренней торговле, предоставления услуг гражданам, по ситуации с банками и аэропортами". При этом иракские курды называют санкции иракских властей "коллективным наказанием" и призывают отменить их.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила спустя два дня, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака. Правительство в Багдаде рассматривает проведенный плебисцит неконституционным и не признает результатов голосования в Иракском Курдистане. Премьер-министр Хейдар аль-Абади неоднократно заявлял, что диалог с Эрбилем будет возможен только после отмены итогов референдума.