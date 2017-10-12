Государство организует профессиональное обучение для безработных и бывших заключенных

Правительство реализует программу организации профессионального обучения для бывших заключенных. Как передает «Арменпресс», правительство приняло такое решение на заседании 12 октября.

В программе обучения могут принять участие также безработные и те, кому угрожает безработица. Для этого из бюджета будет выделено 45 млн драмов. Программа рассчитана на 500 человек.