Государство организует профессиональное обучение для безработных и бывших заключенных
Правительство реализует программу организации профессионального обучения для бывших заключенных. Как передает «Арменпресс», правительство приняло такое решение на заседании 12 октября.В программе обучения могут принять участие также безработные и те, кому угрожает безработица. Для этого из бюджета будет выделено 45 млн драмов. Программа рассчитана на 500 человек.
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