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Государство организует профессиональное обучение для безработных и бывших заключенных


Правительство реализует программу организации профессионального обучения для бывших заключенных. Как передает    «Арменпресс»правительство приняло такое решение  на заседании 12 октября.

В программе обучения могут принять участие также безработные и те, кому угрожает безработица. Для этого из бюджета будет выделено  45 млн драмов. Программа рассчитана на 500 человек.

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