Арпине Ованнисян рассказала подробности отставки главы группы ЕНП в ПАСЕ

Отставка главы группы Европейской народной партии в ПАСЕ Акселя Фишера обусловлена тем, что его предложение не получило поддержки в группе.

В комментарии, данном «Арменпресс», вице-спикер НС РА руководитель делегации Армении в ПАСЕ Арпине Ованнисян рассказала подробности того, что произошло 11 октября, на заседании группы ЕНП, приведшем к отставке А. Фишера.

«Вчера утром на голосование был вынесен вопрос в очень интересной постановке. В частности, что остальные политические группы, проголосовав в пользу Стеллы Кириакидис, нарушили договоренности, существующие в ПАСЕ, согласно которым группы голосуют в пользу кандидатов друг друга. По сути, в итоге председателем становится тот кандидат, кого предлагает та или другая группа. Цель одна – чтобы группа в январе предложила своего кандидата, несмотря на то, очередь группы социалистов”, - сказал вице-спикер НС.

Группа лоббистов ЕНП, во главе с А. Фишером, посчитала, что С. Кириакидис не их кандидат, поскольку в группе ЕНП при голосовании Эмануелис Зингерис получил на 5 голосов больше. По регламенту Кириакидис могла не снимать своей кандидатуры, что она и сделала, став в итоге председателем ПАСЕ. Это вызвало резкое осуждение группы, что было нарушено соглашение и вопрос вынесен на голосование.

«Были очень горячие дебаты, затем голосование, и 26 голосами против 24 решили, что нарушения не было. Аксель Фишер хотел, чтобы мы согласились с тем, что оно все-таки было, так как в этом случае он мог в январе предложить группе для выдвижения свою кандидатуру. Поскольку его предложение не прошло, создалась ситуация, вынудившая его подать в отставку”, - заключила Арпине Ованнисян.

10 октября председателем ПАСЕ была выбрана Стелла Кириакидис, набравшая 132 голоса вопреки беспрецедентному давлению со стороны руководства группы ЕНП и ряда его членов. Ее соперник - Эмануэлис Зингерис - набрал 84 голоса.