Во Франции экологи проникли на АЭС и запустили салют

Международная экологическая организация Greenpeace заявила, что в четверг утром ее активисты проникли на территорию французской атомной электростанции Каттеном и запустили оттуда салют, чтобы показать низкий уровень защиты атомных предприятий страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Greenpeace опубликовала доклад, в котором предупредила об опасности атак на атомные станции Франции и Бельгии из-за низкого уровня их защиты. Как указано в докладе, особую тревогу экспертов вызывает уровень безопасности бассейнов с ядерными отходами, это в случае нападения может спровоцировать аварию.

"Наши активисты проникли на территорию АЭС Каттеном в Мозеле", — сообщается в аккаунте организации в Twitter. К публикации прикреплена фотография салюта.