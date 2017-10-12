Правительство Армении дало согласие на привлечение стомиллионного кредита из РФ для приобретения вооружений

Россия предоставит Армении новый государственный экспортный кредит в 100 млн долларов на приобретение современного вооружения и техники, а также финансирования поставок. Как передает «Армнепресс», правительство дало свое согласие на предложение о заключении соглашения на этот кредит.

По соглашению, кредит будет выдан сроком на 20 лет, из которых 5 – льготных, под 3% в год. При этом предполагается софинансирование в размере 10% стоимости заключаемых договоров в виде авансовых выплат.

Министерство обороны Армении и “Рособоронэкспорт” подпишут отдельные договоры о порядке, сроках поставок, условиях предоставления сведений по применению военной техники, ее обслуживания, ремонта, оплаты и другим вопросам.

Согласно обоснованию проекта, заключение соглашения соответствует стратегическим интересам Армении, и его реализация послужит укреплению безопасности страны.

26 июня 2015 г между РФ и РА было заключено кредитное соглашение о приобретении вооружения на сумму 200 млн долларов, которое находится в процессе реализации.