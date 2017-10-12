Завершена оцифровка 10 тысяч архивных фотографий агентства “Арменпресс”

Информационное агентство “Арменпресс”, Beeline-Армения и фонд Центр технологического развития сообщают о завершении процесса оцифровки 10-тысячного архива фотографий агентства “Арменпресс” в рамках проекта “Арменпресс. История”. Все оцифрованные фотографии доступны по адресу history.armenpress.am.

Самое старое информационное агентство Армении, основанное в 1918 г, освещало все значимые события последних 100 лет истории страны. Главный партнер проекта - Beeline-Армения. Оцифровка и работа по созданию сайта выполнены фондом Центр технологического развития.

«Проект “Арменпресс. История” стал реальностью. За 100 лет своей истории самое старое информационное агентство Армении имеет уникальный в своем роде цифровой проект, дающий возможность реализации новых замыслов в сфере фотоновостей. Я уверен, что новые возможности и инструментарий дадут нам множество поводов удивить наших подписчиков и читателей. Я благодарен всем тем организациям и людям, благодаря которым “Арменпресс. История” стал доступен нашему обществу”, - сказал директор информагентства Арам Ананян.

«Успешная рализация проекта сделала доступными всем желающим свидетельства вековой истории нашей страны. Это важно для сохранения и изучения ее истории. Символично, что для сохранения свидетельств прошлого использованы технологии будущего. Значит, нам всем удалось сохранить связь с прошлым и в то же время уверенно идти вперед”, - заметил генеральный директор Beeline-Армения Андрей Пятахин.

С ними согласен также председатель совета фонда Центр технологического развития Самвел Чахалян.

Все права на использование оцифрованных фотографий, авторские и сопутствующие права принадлежат исключительно агентству “Арменпресс”.