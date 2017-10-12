Правительство в 2018 г приватизирует “Армпочту”

Доверительное управление ЗАО “Айпост траст менеджмент”-ом ЗАО “Айпост” (“Армпочта” – ред.), выданное правительством РА, будет пролонгировано еще на три месяца – до конца 2017 г.

На заседании правительства министр транспорта, связи и информационных технологий В. Мартиросян отметил, что решением правительства от 24 ноября 2016 г акции ЗАО “Айпост” переданы в доверительное управление ЗАО “Айпост траст менеджмент”, и 14 декабря 2016 г. подписан договор об этом.

«Арменпресс»

Срок действия договора определен в 9 месяцев и истек 30 сентября 2017 г.”- передаетслова министра.