В укрупненных общинах будут созданы многофункциональные центры обслуживания

С целью повышения качества и эффективности предоставляемых населению услуг, уже функционируют 19 центров комплексных социальных услуг. В дальнейшем они будут переданы общинам. Об этом сообщил на заседании правительства премьер К. Карапетян.

«В то же время, с целью повышения качества предоставляемых услуг и их эффективности, ведутся работы по формированию в укрупненных общинах многофункциональных общинных центров услуг”, - передает «Арменпресс» слова премьера.

Исходя из этого, и придавая важность предоставления услуг населению по принципу одного окна, премьер поручил министрам труда и по социальным вопросам и территориального управления и развития, начальнику управления госимуществом в 10-дневный срок разработать и представить предложения по организации подобных центров, с определенным указанием выделения министерству труда и по социальным вопросам соответствующих площадей.

Министру труда и по социальным вопросам поручено изыскать средства для повышения эффективности формирования территориальных центров, с ежемесячной периодичностью представляя результаты в администрацию правительства.

К. Карапетян напомнил, что во всех регионах созданы центры Министерства труда и по социальным вопросам для предоставления населению качественных услуг нового типа.

сказал премьер.