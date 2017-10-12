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В укрупненных общинах будут созданы многофункциональные центры обслуживания


С целью повышения качества и эффективности предоставляемых населению услуг, уже функционируют 19 центров комплексных  социальных услуг. В дальнейшем они будут переданы общинам. Об этом сообщил на заседании правительства премьер К. Карапетян.

«В то же время, с целью повышения качества предоставляемых услуг и их эффективности, ведутся работы по формированию в укрупненных общинах многофункциональных общинных центров услуг”, -  передает «Арменпресс»  слова премьера.

Исходя из этого, и придавая важность предоставления услуг населению по принципу одного окна, премьер поручил министрам труда и по социальным вопросам и территориального управления и развития, начальнику управления госимуществом в 10-дневный срок разработать и представить предложения по организации подобных центров, с определенным указанием выделения министерству труда и по социальным вопросам соответствующих площадей.

Министру  труда и по социальным вопросам поручено изыскать средства для повышения эффективности формирования территориальных центров, с ежемесячной периодичностью представляя  результаты в администрацию правительства.

К. Карапетян напомнил,  что во всех регионах созданы центры Министерства труда и по социальным вопросам для предоставления населению качественных услуг нового типа.

«Были предусмотрены также финансовые кредитные средства для строительства соответствующих зданий. Программа укрупнения общин показала, что в областях  есть помещения, которые можно использовать и таким образом сэкономить финансы, создать площадку одного окна, где житель может получить все возможные услуги. Таким образом, мы оптимизируем финансы и удобство предоставления услуг. Мы с министерствами труда и по социальным вопросам и территориального управления и развития обсудили и решили направить сэкономленные ресурсы на техническое перевооружение, на предоставление более качественных услуг”, -  сказал премьер. 

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