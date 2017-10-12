Министр сельского хозяйства посетил Центр обслуживания тепличных хозяйств фонда CARD

Министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян посетил Центр обслуживания тепличных хозяйств фонда “Центр агробизнеса и развития села (CARD) в с. Даракерт.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе министерства, центр создан в 2014 г с целью развития в Армении тепличного хозяйства. Здесь проводятся семинары и курсы для специалистов из Армении и из-за рубежа. Он также служит площадкой общения более 1000 фермеров из 22 общин. Министр принял участие во встрече с представителями малого и среднего бизнеса, на которой были представлены преимущества пленочных теплиц малого и среднего размеров новых типов, их продуктивность, роль в развитии сельского хозяйства. По мнению специалистов, они особенно перспективны для малых и средних хозяйств. Министр обошел центр, поговорил с сотрудниками, познакомился с условиями работы.

По словам директора отдела тепличный хозяйств и развития землепользования Анны Карапетян, цель центра – представить тепличным хозяйствам качественные товары и новые технологии. Центр сотрудничает с 13 признанными в мире организациями, создано опытное поле, где организуются курсы, демонстрируются гибриды и новые технологии. Все траты центр берет на себя.

Квадратный метр теплицы стоит 22 доллара США, через три года он окупается. Производство можно организовать как с отоплением, так и без. С 500 кв.м. можно получить до 23 тонн огурцов, выгодно производство помидоров, перца, баклажанов. Вложения большие, но выгодные, нет проблем с реализацией.

Подытожив результаты визита, министр сказал, что для малых и средних хозяйств теплицы могут стать проектом их развития. Создание подобных хозяйств при субсидированных кредитах в 3-10 млн драмов решают вопросы занятости, повышают рентабельность производства. Обсуждается вопрос создания инфраструктуры – площадок для хранения, промышленных холодильников, транспорта, центров приема продукции.