На должности руководителей общин в Гегаркунике выдвинуты 20 кандидатов

На должности глав 7 общин в Гегаркуникской области были выдвинуты 22 кандидатуры, сообщили «Арменпресс» в территориальных избирательных комиссиях номер 20 и 21. Выборы пройдут 5 ноября 2017 г. Двое из кандидатов уже объявили самоотвод. РПА выдвинула кандидатов по всем округам. Это действующий мэр г. Вардениса член РПА В. Хлоян, глава сельской общины с. Шоржа член РПА С. Шушанян, действующий глава общины с. Дзорагюх член РПА Л. Григорян, действующий глава общины с. Гехакар член РПА К. Мартиросян, действующий глава общины с. Шатджрек член РПА З. Геворкян. Среди остальных кандидатов есть самовыдвиженцы и члены партии “Процветающая Армения”, бизнесмены, руководители и специалисты разных предприятий.

Хосров Хлгатян