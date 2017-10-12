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Руководитель группы Европейской народной партии в ПАСЕ Аксель Фишер подал в отставку


Руководитель группы Европейской народной партии (ЕНП) в Парламентской ассамблее Совета Европы Аксель Фишер подал в отставку. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила вице-спикер НС РА, глава делегации Армении в ПАСЕ Арпине Ованнисян. В январе будет избран новый руководитель. 

11 октября Арпине Ованнисян выступала от имени группы ЕНП на сессии ПАСЕ.

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