Руководитель группы Европейской народной партии в ПАСЕ Аксель Фишер подал в отставку

Руководитель группы Европейской народной партии (ЕНП) в Парламентской ассамблее Совета Европы Аксель Фишер подал в отставку. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила вице-спикер НС РА, глава делегации Армении в ПАСЕ Арпине Ованнисян. В январе будет избран новый руководитель.

11 октября Арпине Ованнисян выступала от имени группы ЕНП на сессии ПАСЕ.