Матвиенко отреагировала на сообщения о ее возможном назначении премьером

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала слухами сообщения о том, что ее включают в число тех, кто может возглавить кабинет министров после президентских выборов 2018 года. Она подчеркнула, что нет оснований называть ее фамилию в этом ряду, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я никогда не обсуждаю слухи. Никогда их не комментирую и не втягиваюсь в их обсуждение....Нет никаких оснований для того, чтобы моя фамилия звучала в этом ряду. Их нет и не будет", - сказала Матвиенко в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

Спикер Совфеда подчеркнула, что сейчас занимает очень ответственный пост и работает "с огромным интересом". "У нас масса задач, которые надо реализовать, и я с таким же энтузиазмом, с таким же драйвом буду работать столько, сколько мне будет поручено", - добавила председатель верхней палаты парламента.



