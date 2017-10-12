Личный фотограф президента Армении рассказал об истории появления знаменитой фотографии Назарбаева

Фотография президента Казахстана Н. Назарбаева, сделанная личным фотографом С. Саргсяна Давидом Акопяном, широко распространена в казахстанских СМИ. Как сообщает «Арменпресс”, речь идет о фотографии, сделанной 11 октября на саммите в Сочи. Как рассказал корреспонденту Today.kz сам фотограф, он собирался снять С. Саргсяна, но наиболее удачным получилось фото Н. Назарбаева. Д. Акопян и сам не ожидал, такой удачи: “Мы, все фотографы, ждали выхода президентов. Он смотрел не на меня, а на всех нас. Я и не мог представить лучшего фото. Кадр получился выразительным из-за его уверенного взгляда и походки”, - сказал фотограф.