СМИ: в Сирии убили примкнувшую к ИГ* британку по кличке Белая вдова

В Сирии при авиаударе ВВС США, предположительно, погибла примкнувшая к "Исламскому государству"* британка Салли Джонс по кличке Белая вдова. Как передает Арменпресс, об этом пишет газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Сообщается, что Джонс ликвидировали в июне на границе с Ираком. Предположительно, при авиаударе также погиб ее 12-летний сын.

Салли Джонс, известная также как Ум Хусейн Британийя, или Белая вдова, приняла ислам и под влиянием возлюбленного иммигранта Джунаида Хусейна уехала в Сирию, где они присоединились к ИГ*. Джонс увезла в Ракку также своего сына. В 2015 году Хусейна убили при авиаударе.