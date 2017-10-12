Кирилл Шевченко - единоличный лидер европейского шахматного турнира “Гран-при”

В Джермуке состоялись партии 7-ого тура юношеского турнира “Гран-при” Европы. Как передает «Арменпресс», три партии завершились вничью. Лидер турнира Кирилл Шевченко одержал свою 6-ую победу, на сей раз над Арсением Нестеровым. Арам Акобян выиграл у Тора-Фредрика Каасена, Шант Саргсян сыграл вничью с Вячеславом Зарубицким. Быстрая ничья в партии Кирилл Шубин – Сергей Лобанов. Миром разошлись также Николоз Качарава и Мамикон Гарибян, а Паулюс Пультинявичюс победил Стефана Погосяна.

После 7-ого тура лидирует К. Шевченко с 6,5 очков. Представитель Армении Арам Акопян с 6 очками занимает второе место, Шант Саргсян с 5,5 очков замыкает тройку лидеров.