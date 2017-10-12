Белый дом: Трамп выдвинул Нильсен на пост министра внутренней безопасности США

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кирстьен Нильсен на пост министра внутренней безопасности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, соответствующее заявление распространила в среду пресс-служба Белого дома. Теперь кандидатуру 45-летней Нельсен должен утвердить Сенат Конгресса США.

В заявлении подчеркивается, что на данный момент она является первым замглавы аппарата Белого дома Джона Келли. Ранее он возглавлял министерство внутренней безопасности, а Нильсен была его первым заместителем.

Келли начал работать в Белом доме в июле, когда свой пост покинул Райнс Прибас. Тогда же временно исполняющей обязанности министра внутренней безопасности назначили Элейн Дьюк.

Как пишут американские СМИ, Нильсен - эксперт по вопросам кибербезопасности и хорошо знакома со структурой министерства.



