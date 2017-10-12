Тиллерсон потребовал доказательства обвинений в адрес дипломатов

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду выразил главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу глубокую обеспокоенность задержанием работников посольства США в Анкаре и американских граждан, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, по словам Науэрт, "Тиллерсон подчеркнул необходимость того, чтобы правительство Турции предоставило доказательства предъявленных обвинений".

Как отмечается, стороны договорились продолжать контакты по данной ситуации.

В воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Турецкое посольство ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи виз американским гражданам.