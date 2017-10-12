Европейские индексы - 11-10-17
МОСКВА, 12 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.17% и составил 12970.68 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.02% и составил 5362.41 пункта, британский FTSE снизился на 0.06% и составил 7533.81 пункта, российский MICEX вырос на 0.68% и составил 2101.07 пункта, а RTSI вырос на 0.76% и составил 1143.32 пункта.
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