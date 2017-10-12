Цены на цветные металлы - 11-10-17

ЛОНДОН, 12 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 11 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.65% и составила 2147.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.67% и составила 6740.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.52% и составила 2533.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.23% и составила 11020.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.67% и составила 20700.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.46% и составила 3225.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 1.69% и составила 58250.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.