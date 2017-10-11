Спустя 2 года задержан мужчина, находящийся в розыске за мошенничество

Сотрудники Главных управлений уголовного розыска и по борьбе с организованной преступностью совместно с коллегами из Управления Котайкского марза и Разданского отдела Полиции Армении, 10 октября в 14:05 в Ереване задержали Гагика О., 1961 г. р., который с 7 ноября 2015 г. разыскивался Спитакским отделом Полиции по обвинению по пункту 2 части 2 и пункту 1 части 3 статьи 178 УК РА (Мошенничество).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Гагик О. передан инициатору розыска.