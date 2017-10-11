Футболист Артуро Видаль объявил о завершении карьеры в сборной Чили

Футболист мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль сообщил, что завершает карьеру в сборной Чили, которая не сумела отобраться на чемпионат мира 2018 года, как передает Арменпресс со ссылкой на АиФ.

«Парни, спасибо за все… За то, что учили меня, и за то, что, представляя страну, показали, что с нужным старанием и упорной работой нет ничего невозможного», - написал 30-летний полузащитник в Twitter.

Артуро Видаль выступал за национальную команду с 2007 года. Вместе с ней он выигрывал Кубок Америки в 2015 и 2016 годах.

В минувший вторник чилийская сборная в заключительном матче отборочного турнира ЧМ в южноамериканской зоне проиграла бразильцам со счетом 0:3, заняв лишь шестое место в группе. После этого главный тренер команды Чили Хуан Антонио Пицци заявил о намерении покинуть свой пост.