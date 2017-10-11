Буффон может стать новым министром спорта Италии

Итальянский искусствовед и писатель Витторио Сгарби заявил, что в случае победы на выборах его новой политической партии «Возрождение» 39-летний голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон станет новым министром спорта страны, передает Арменпресс со ссылкой на Чемпионат.com.

«Если мы выиграем выборы, Буффон будет новым министром спорта Италии. Джанлуиджи является уравновешенным человеком, который выступает за национальную сборную и в скором времени закончит карьеру. Он интересуется искусством и политикой. Буффон проявил интерес к предложениям, которые выдвинула наша партия. Он написал об этом мне. Вместе с Буффоном я побывал на художественной выставке в Триесте, где он сообщил о поддержке со своей стороны», — цитирует Сгарби Football Italia со ссылкой на интервью Vanity Fair.