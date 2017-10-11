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Из 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 8


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 10 и 11 октября, раскрыто 8.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 7 случаев кражи, 4 случая мошенничества, 2 случая хулиганства, по 1 случаю похищения человека, присвоения и служебного подлога или служебной халатности, зарегистрировано 4 случая обнаружения наркотиков и 1 случай изъятия оружия и боеприпасов. 
Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи и 1 случай причинения телесных повреждений.
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 9 ДТП: 29 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.



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