Facebook и Instagram оказались недоступны по всему миру

Пользователи Facebook и Instagram из разных стран лишились доступа к соцсетям. Как передает Арменпресс со ссылкой на «lenta.ru», об этом свидетельствуют многочисленные сообщения пользователей.

По данным портала Down Detector, большинство юзеров жалуются на полную недоступность ресурсов. Кроме того, судя по многочисленным отчетам, не работают или функционируют с перебоями и приложения.

Жалобы на работу соцсетей поступают от пользователей США, Мексики, Бразилии, европейских стран, а также из России, Японии и Таиланда.

В российском сегменте Facebook многие пишут, что при заходе в ленту не публикуются посты и комментарии. Instagram показывает сообщение о том, что обновление ленты невозможно.

По данным британского сайта Express, администрации сервисов осведомлены о проблемах и работают над устранением неполадок.

Facebook приобрела сервис Instagram в апреле 2012 года за один миллиард долларов.